Международные резервы России достигли рекордных $650,4 млрд
Международные резервы России превысили $650 млрд, обновив исторический максимум. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка.
Согласно данным Центробанка, по состоянию на 21 марта 2025 г. объем международных резервов РФ составил $650,4 млрд, что на 1,3% больше, чем неделей ранее.
В Банке России пояснили, что рост резервов обусловлен в основном положительной переоценкой активов.
В структуру международных резервов входят иностранная валюта, монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и другие активы.
7 марта сообщалось, что стоимость золотых резервов России по итогам февраля достигла рекордных $217,4 млрд. Общий объем международных резервов страны за февраль увеличился на $11,7 млрд, достигнув $632,4 млрд.