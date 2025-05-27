Глава ВЦИОМа: в стране нет дефицита рабочих рук, есть дефицит квалификации
Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в разговоре с «Ведомостями» заявил, что не считает, что в России существует проблема нехватки кадров. По его мнению, куда более актуальна проблема недостаточной квалификации работников.
«Люди есть, но уровень квалификации и компетенций, направление этих компетенций, которые есть у людей, сильно отличаются от потребностей сегодняшнего дня», – сказал он. По его словам, сейчас актуальная проблема не в том, «чтобы рожать новых людей», а в том, чтобы стимулировать переобучение, повышение квалификации и мобильность населения.
В экономике задействован 71,9 млн россиян, при этом, по прогнозу Минтруда, к 2026 г. это число вырастет на 1,4 млн до 73,3 млн человек. В первую очередь – за счет выхода из «демографической ямы».
Уровень безработицы в России по итогам 2024 г. опустился до исторически низкого показателя – 2,3%.
При этом в ноябре прошлого года, выступая на пленарном заседании Госдумы, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина говорила, что 73% предприятий испытывают кадровый дефицит.
В конце 2023 г. заместитель председателя правительства Татьяна Голикова говорила, что до 2030 г. совокупный дефицит кадров составит 2 млн человек. Наибольший недостаток специалистов ожидается в обрабатывающих производствах, транспорте и логистике.