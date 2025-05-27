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Глава ВЦИОМа: в стране нет дефицита рабочих рук, есть дефицит квалификации

Ведомости

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в разговоре с «Ведомостями» заявил, что не считает, что в России существует проблема нехватки кадров. По его мнению, куда более актуальна проблема недостаточной квалификации работников.

«Люди есть, но уровень квалификации и компетенций, направление этих компетенций, которые есть у людей, сильно отличаются от потребностей сегодняшнего дня», – сказал он. По его словам, сейчас актуальная проблема не в том, «чтобы рожать новых людей», а в том, чтобы стимулировать переобучение, повышение квалификации и мобильность населения.

  • В экономике задействован 71,9 млн россиян, при этом, по прогнозу Минтруда, к 2026 г. это число вырастет на 1,4 млн до 73,3 млн человек. В первую очередь – за счет выхода из «демографической ямы».

  • Уровень безработицы в России по итогам 2024 г. опустился до исторически низкого показателя – 2,3%.

  • При этом в ноябре прошлого года, выступая на пленарном заседании Госдумы, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина говорила, что 73% предприятий испытывают кадровый дефицит.

  • В конце 2023 г. заместитель председателя правительства Татьяна Голикова говорила, что до 2030 г. совокупный дефицит кадров составит 2 млн человек. Наибольший недостаток специалистов ожидается в обрабатывающих производствах, транспорте и логистике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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