Глава ВЦИОМа: в стране нет дефицита рабочих рук, есть дефицит квалификации

«Люди есть, но уровень квалификации и компетенций, направление этих компетенций, которые есть у людей, сильно отличаются от потребностей сегодняшнего дня», – сказал он. По его словам, сейчас актуальная проблема не в том, «чтобы рожать новых людей», а в том, чтобы стимулировать переобучение, повышение квалификации и мобильность населения.