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Глава ВЦИОМа: бизнес считает, что слишком много платит своим работникам

Ведомости

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в разговоре с «Ведомостями» рассказал, что бизнес считает, что слишком много платит своим работникам. При этом доля заработной платы в ВВП, по его словам, за последние годы снижается.

«Бизнес стонет: «Ой, государство, пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы снизить зарплатные претензии людей!» Бизнес на зарплате пытается сэкономить. И последствия этого понятны: люди недомотивированы, нелояльны и часто только и ждут, как бы куда-нибудь срулить», – поделился Федоров.

Глава ВЦИОМа отметил, что экономия на зарплатах приводит к тому, что у людей нет стимула повышать квалификацию. В результате этого, бизнес начинает страдать от нехватки квалифицированных кадров.

«Сколько вы платите своим инженерам? 60 000 руб.? И вы думаете, что талантливые, перспективные молодые люди туда пойдут? Нет, не пойдут» – резюмировал он.

  • В феврале 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, президент Владимир Путин поставил задачу в ближайшие 6 лет увеличить долю зарплат в ВВП. В 2022 году она составляла 38,5%, в 2023 году – 40,7%. В 2024 году, по оценке Росстата, — 44%.

  • По оценкам Росстата, за 2024 год реальный размер средней заработной платы вырос на 9,1% после роста на 8,2% в 2023 году. В среднем за 2024 год заработная плата составила 87 952 рублей в месяц, увеличившись на 18,3% в номинальном выражении.

  • Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост зарплат в 2025 году ожидается на уровне 7,0%, в 2026 году – 5,7%, в 2027 году – 4,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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