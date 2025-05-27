Глава ВЦИОМа: бизнес считает, что слишком много платит своим работникам
Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в разговоре с «Ведомостями» рассказал, что бизнес считает, что слишком много платит своим работникам. При этом доля заработной платы в ВВП, по его словам, за последние годы снижается.
«Бизнес стонет: «Ой, государство, пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы снизить зарплатные претензии людей!» Бизнес на зарплате пытается сэкономить. И последствия этого понятны: люди недомотивированы, нелояльны и часто только и ждут, как бы куда-нибудь срулить», – поделился Федоров.
Глава ВЦИОМа отметил, что экономия на зарплатах приводит к тому, что у людей нет стимула повышать квалификацию. В результате этого, бизнес начинает страдать от нехватки квалифицированных кадров.
«Сколько вы платите своим инженерам? 60 000 руб.? И вы думаете, что талантливые, перспективные молодые люди туда пойдут? Нет, не пойдут» – резюмировал он.
В феврале 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, президент Владимир Путин поставил задачу в ближайшие 6 лет увеличить долю зарплат в ВВП. В 2022 году она составляла 38,5%, в 2023 году – 40,7%. В 2024 году, по оценке Росстата, — 44%.
По оценкам Росстата, за 2024 год реальный размер средней заработной платы вырос на 9,1% после роста на 8,2% в 2023 году. В среднем за 2024 год заработная плата составила 87 952 рублей в месяц, увеличившись на 18,3% в номинальном выражении.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост зарплат в 2025 году ожидается на уровне 7,0%, в 2026 году – 5,7%, в 2027 году – 4,1%.