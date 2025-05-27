Глава ВЦИОМа: бизнес считает, что слишком много платит своим работникам

В феврале 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, президент Владимир Путин поставил задачу в ближайшие 6 лет увеличить долю зарплат в ВВП. В 2022 году она составляла 38,5%, в 2023 году – 40,7%. В 2024 году, по оценке Росстата, — 44%.