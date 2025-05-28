В проекте бюджета на 2026-2028 годы цена отсечения нефти может измениться

Силуанов отметил, что необходимо понять, насколько цена отсечения в $60/барр. соответствует уровням, обеспечивающим сохранение и пополнение ФНБ. В текущих условиях, подчеркнул он, нужно аккуратно относиться к новым тратам из фонда. На 2025 г. запланировано использование ФНБ на 447 млрд руб., так как цена на нефть ниже базового уровня, напомнил Силуанов.