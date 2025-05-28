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В проекте бюджета на 2026-2028 годы цена отсечения нефти может измениться

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При подготовке бюджета на 2026-2028 гг. рассмотрят вопрос изменения цены отсечения нефти по бюджетному правилу, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«В этой части мы вместе с депутатами Государственной думы при подготовке бюджетной политики будем обсуждать вопросы и базовой цены, и пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ), а это все связано с общим балансом бюджета», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Силуанов отметил, что необходимо понять, насколько цена отсечения в $60/барр. соответствует уровням, обеспечивающим сохранение и пополнение ФНБ. В текущих условиях, подчеркнул он, нужно аккуратно относиться к новым тратам из фонда. На 2025 г. запланировано использование ФНБ на 447 млрд руб., так как цена на нефть ниже базового уровня, напомнил Силуанов.

23 апреля Силуанов в ходе выступления на расширенной коллегии Минфина заявил, что цена отсечения в $60/барр. больше не «отвечает вызовам времени», бюджетное правило необходимо донастроить «для минимизации внешних рисков».

Возможный «уровень отсечки» с учетом новых реалий на нефтяном рынке составляет около $50/барр., полагает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Минфин будет стремиться установить такой уровень цены отсечения, при котором бюджет долгосрочно будет структурно сбалансированным, считает главный экономист по России «Эйлер аналитические технологии» Елена Ахмедова.

С начала года цена на нефть планомерно снижалась. По данным Минэкономразвития, средняя цена за 1 барр. нефти марки Urals с января по март упала с $67,6/барр. до $58,9. Нефтегазовые доходы бюджета в марте составили 1,08 трлн руб. – на 17% меньше показателя за аналогичный период прошлого года (1,31 трлн руб.), сообщал Минфин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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