Володин предложил ежемесячно обсуждать эффективность бюджетных расходов
Председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин выступил с предложением каждый месяц поднимать вопрос об эффективности бюджетных расходов. Об этом он заявил на пленарном заседании в ходе рассмотрения в первом чтении законопроекта об уточнении параметров бюджета.
По его словам, за прошедшие полгода некоторые министерства не реализовали свои программы на 50%. Володин добавил, что эти средства будут расходовать в конце года, но, когда начнется предновогоднее освоение денежных средств, снизится эффективность бюджетного рубля.
В связи с этим Володин заявил, что депутатам ГД необходимо ежемесячно обсуждать расходование средств федеральными органами исполнительной власти и анализировать, насколько они выходят на достижение показателей.
В пресс-службе нижней палаты парламента сообщили, что ГД приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 г. Согласно предложенным поправкам, доходы бюджета РФ в 2025 г. составят 38,5 трлн руб., что ниже ранее утвержденного показателя в 40,296 трлн руб. Нефтегазовые доходы прогнозируются на уровне 8,317 трлн руб. При этом ожидается рост ненефтегазовых доходов на 829,2 млрд руб., что связано, прежде всего, с увеличением поступлений от внутренних акцизов, налогов и неналоговых платежей.