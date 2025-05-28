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Володин предложил ежемесячно обсуждать эффективность бюджетных расходов

Ведомости

Председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин выступил с предложением каждый месяц поднимать вопрос об эффективности бюджетных расходов. Об этом он заявил на пленарном заседании в ходе рассмотрения в первом чтении законопроекта об уточнении параметров бюджета.

По его словам, за прошедшие полгода некоторые министерства не реализовали свои программы на 50%. Володин добавил, что эти средства будут расходовать в конце года, но, когда начнется предновогоднее освоение денежных средств, снизится эффективность бюджетного рубля.

В связи с этим Володин заявил, что депутатам ГД необходимо ежемесячно обсуждать расходование средств федеральными органами исполнительной власти и анализировать, насколько они выходят на достижение показателей.

В пресс-службе нижней палаты парламента сообщили, что ГД  приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 г. Согласно предложенным поправкам, доходы бюджета РФ в 2025 г. составят 38,5 трлн руб., что ниже ранее утвержденного показателя в 40,296 трлн руб. Нефтегазовые доходы прогнозируются на уровне 8,317 трлн руб. При этом ожидается рост ненефтегазовых доходов на 829,2 млрд руб., что связано, прежде всего, с увеличением поступлений от внутренних акцизов, налогов и неналоговых платежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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