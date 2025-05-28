Недельная инфляция в России замедлилась до 0,06%

Темпы роста цен на продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, практически остались на уровне предыдущей недели, составив 0,1%. На отчетной неделе снизились темпы роста цен на говядину до 0,2% и на мясо кур до 0,9%. Баранина подешевела на 0,2%. Цены на молоко и молочную продукцию, а также на сыр остались без изменений. Снижение цен на яйца составило 1,8%, а удешевление сливочного масла ускорилось до 0,4%.