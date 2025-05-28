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Недельная инфляция в России замедлилась до 0,06%

Ведомости

В течение недели с 20 по 26 мая инфляция в России составила 0,06%. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ. Неделей ранее она была на уровне 0,07%. 

В сегменте продовольственных товаров отмечается изменение цен на уровне 0,06%. Удешевление плодоовощной продукции сохранилось на уровне -0,8%. Цены на огурцы продолжили снижаться на 9,0%, помидоры подешевели на 5,9%. Темпы роста цен на лук замедлились до 0,2%, а капуста вновь стала дешевле на 0,9%. Динамика цен на картофель составила 2,4%. Также наблюдается снижение цен на бананы (-1,5%). 

Темпы роста цен на продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, практически остались на уровне предыдущей недели, составив 0,1%. На отчетной неделе снизились темпы роста цен на говядину до 0,2% и на мясо кур до 0,9%. Баранина подешевела на 0,2%. Цены на молоко и молочную продукцию, а также на сыр остались без изменений. Снижение цен на яйца составило 1,8%, а удешевление сливочного масла ускорилось до 0,4%. 

В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,05%. Удешевление электро- и бытовых приборов возобновилось на уровне 0,9%, темпы снижения цен на обувь ускорились до 0,4%, медикаменты стали дешевле на 0,1%.

Вторую неделю подряд цены на легковые автомобили остаются стабильными. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке строительных материалов. Темпы роста цен на бензин остались на уровне предыдущей недели, составив 0,1%. Стоимость дизельного топлива не изменилась по сравнению с предыдущими показателями.

В сегменте услуг в период с 20 по 26 мая темпы роста цен составили 0,16%. Замедлились темпы роста цен на услуги санаториев до 0,2%. Цены на гостиничные услуги остались на прежнем уровне. Динамика цен на бытовые услуги также осталась неизменной по сравнению с прошлой неделей и составила 0,2%.

Укрепление курса российской валюты приводит к замедлению инфляции, заявили опрошенные «Ведомостями» экономисты. Официальный курс доллара ЦБ ослаб почти на 22% с начала года, со 101,68 до 79,71 руб./$. Сейчас доллар стоит менее 80 руб. впервые за два года. Крепкий рубль способствует снижению инфляции за счет удешевления импорта, к которому относится значительная часть непродовольственных товаров, считают эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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