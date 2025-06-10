С января по май дефицит бюджета РФ составил 3,393 трлн рублей

В ведомстве уточнили, что нынешний уровень дефицита бюджета объясняется предварительным финансированием расходов в январе, а также уменьшением поступлений от нефтегазового сектора. Тем не менее это не окажет негативного влияния на выполнение целевых параметров структурного баланса, говорится в сообщении. В 2025 г. объем расходов федерального бюджета будет формироваться на основе предельного размера бюджетных ассигнований, установленных в законе о бюджете, а также дополнительных ненефтегазовых доходов, уточнили в Минфине. Увеличение объема расходов предусмотрено в поправках к закону о бюджете.