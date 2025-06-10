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С января по май дефицит бюджета РФ составил 3,393 трлн рублей

Ведомости

По предварительной оценке, дефицит бюджета РФ в период с января по май текущего года составил 3,393 трлн руб., или 1,5% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщает Минфин.

В ведомстве уточнили, что нынешний уровень дефицита бюджета объясняется предварительным финансированием расходов в январе, а также уменьшением поступлений от нефтегазового сектора. Тем не менее это не окажет негативного влияния на выполнение целевых параметров структурного баланса, говорится в сообщении. В 2025 г. объем расходов федерального бюджета будет формироваться на основе предельного размера бюджетных ассигнований, установленных в законе о бюджете, а также дополнительных ненефтегазовых доходов, уточнили в Минфине. Увеличение объема расходов предусмотрено в поправках к закону о бюджете.

Отмечается также, что темпы исполнения расходов федерального бюджета замедлились с февраля после активного финансирования в январе. Это было связано с оперативным заключением контрактов и авансированием по отдельным статьям расходов.

В то же время объем доходов федерального бюджета за указанный период, по предварительным данным, составил 14,7 млрд руб., что на 3,1% больше, чем годом ранее. Объем расходов же вырос на 20,7% до 18,125 трлн руб.

4 июня в Минфине сообщили, что в июне федеральный бюджет России недополучит 40,3 млрд руб. нефтегазовых доходов. Таким образом, общий объем средств, предназначенных для приобретения иностранной валюты и золота, составил 28,3 млрд руб. Эти операции будут осуществляться в период с 6 июня по 4 июля. Соответственно, ежедневный объем покупки этих активов составит 1,5 млрд руб.

В конце мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 г. Согласно предложенным поправкам, доходы бюджета РФ в 2025 г. составят 38,5 трлн руб., что ниже ранее утвержденного показателя в 40,296 трлн руб. Нефтегазовые доходы прогнозируются на уровне 8,317 трлн руб. При этом ожидается рост ненефтегазовых доходов на 829,2 млрд руб., что связано, прежде всего, с увеличением поступлений от внутренних акцизов, налогов и неналоговых платежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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