Новак: главные факторы роста российской экономики — внутри страны
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью «Ведомостям», что, несмотря на глобальную турбулентность, ключевые драйверы развития российской экономики находятся внутри страны. В условиях торговых войн, санкций и фрагментации мировых рынков устойчивость России обеспечивают внутренний спрос, предпринимательская инициатива и адаптивность бизнеса.
Новак отметил, что усиление протекционизма, тарифные войны и разрушение многосторонней торговой системы ведут к регионализации экономик.
«Текущая эскалация тарифных ограничений также, безусловно, является очередным следствием противостояния Запада и остального мира. Стремление сохранить доминирующие позиции в глобальной экономике происходит путем «продавливания» двусторонних соглашений вместо многосторонних», – отметил Новак. В этих условиях на первый план выходит задачи национального развития и создания устойчивых партнерств с дружественными странами.
Ситуация тарифных войн открывает перед Россией и риски и возможности. Так, хотя есть угроза замедления мировой экономики и падения спроса на российские товары, существует перспектива удешевления логистики и занятия новых ниш российскими товарами. «Мир шире, чем отдельные западные страны и круг их партнеров», — подчеркнул он.
И все же основные факторы роста — не вовне, а внутри страны, подчеркнул вице-премьер. Важнейшую роль играет частный бизнес, его гибкость и способность замещать импорт. Власти намерены поддерживать предпринимателей, развивать логистику и укреплять технологический суверенитет.
В 2023 г. рост ВВП России составил 4,1%, а в 2024 – 4,3%. 4 июня Минэкономразвития сообщило об ускорении темпов роста российской экономики в апреле 2025 г. – ВВП вырос на 1,9% в годовом выражении против 1,1% в марте. Минэк в своем прогнозе ожидает рост ВВП на уровне 2,5%.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин говорил, что экономика России активно развивается, в значительной степени благодаря активизации спящего, незадействованного потенциала, прежде всего кадрового и производственного, но «эта модель роста себя исчерпала»