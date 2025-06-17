Новак: главные факторы роста российской экономики — внутри страны

Ситуация тарифных войн открывает перед Россией и риски и возможности. Так, хотя есть угроза замедления мировой экономики и падения спроса на российские товары, существует перспектива удешевления логистики и занятия новых ниш российскими товарами. «Мир шире, чем отдельные западные страны и круг их партнеров», — подчеркнул он.