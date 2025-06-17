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Новак: главные факторы роста российской экономики — внутри страны

Ведомости

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью «Ведомостям», что, несмотря на глобальную турбулентность, ключевые драйверы развития российской экономики находятся внутри страны. В условиях торговых войн, санкций и фрагментации мировых рынков устойчивость России обеспечивают внутренний спрос, предпринимательская инициатива и адаптивность бизнеса.

Новак отметил, что усиление протекционизма, тарифные войны и разрушение многосторонней торговой системы ведут к регионализации экономик.

«Текущая эскалация тарифных ограничений также, безусловно, является очередным следствием противостояния Запада и остального мира. Стремление сохранить доминирующие позиции в глобальной экономике происходит путем «продавливания» двусторонних соглашений вместо многосторонних», – отметил Новак. В этих условиях на первый план выходит задачи национального развития и создания устойчивых партнерств с дружественными странами.

Ситуация тарифных войн открывает перед Россией и риски и возможности. Так, хотя есть угроза замедления мировой экономики и падения спроса на российские товары, существует перспектива удешевления логистики и занятия новых ниш российскими товарами.  «Мир шире, чем отдельные западные страны и круг их партнеров», — подчеркнул он.

И все же основные факторы роста — не вовне, а внутри страны, подчеркнул вице-премьер. Важнейшую роль играет частный бизнес, его гибкость и способность замещать импорт. Власти намерены поддерживать предпринимателей, развивать логистику и укреплять технологический суверенитет.

В 2023 г. рост ВВП России составил 4,1%, а в 2024 – 4,3%. 4 июня Минэкономразвития сообщило об ускорении темпов роста российской экономики в апреле 2025 г. – ВВП вырос на 1,9% в годовом выражении против 1,1% в марте. Минэк в своем прогнозе ожидает рост ВВП на уровне 2,5%

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин говорил, что экономика России активно развивается, в значительной степени благодаря активизации спящего, незадействованного потенциала, прежде всего кадрового и производственного, но «эта модель роста себя исчерпала»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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