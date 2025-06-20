Компании из сектора энергетики, финансов и транспорта – в перечне приватизации

«Когда мы говорим о приватизации – это не деньги для бюджета, а повышение капитализации компании и улучшение результатов, что принесет пользу для всех», – уточнил он (цитата по ТАСС). Силуанов подчеркнул, что государство заинтересовано в том, чтобы привлекать новые деньги в развитие компаний.