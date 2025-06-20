Компании из сектора энергетики, финансов и транспорта – в перечне приватизации
Российские компании из секторов энергетики, финансов и транспорта войдут в перечень приватизации, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ.
«Когда мы говорим о приватизации – это не деньги для бюджета, а повышение капитализации компании и улучшение результатов, что принесет пользу для всех», – уточнил он (цитата по ТАСС). Силуанов подчеркнул, что государство заинтересовано в том, чтобы привлекать новые деньги в развитие компаний.
Президент РФ Владимир Путин на съезде российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявлял, что вопросы приватизации в России необходимо обсуждать, пока они не будут решены окончательно.
18 марта Силуанов в рамках РСПП рассказал, что Минфин планирует активизировать приватизацию имущества, в том числе по судебным решениям. Он уточнил, что в 2025 г. предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 млрд руб.