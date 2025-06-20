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Компании из сектора энергетики, финансов и транспорта – в перечне приватизации

Ведомости

Российские компании из секторов энергетики, финансов и транспорта войдут в перечень приватизации, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ.

«Когда мы говорим о приватизации – это не деньги для бюджета, а повышение капитализации компании и улучшение результатов, что принесет пользу для всех», – уточнил он (цитата по ТАСС). Силуанов подчеркнул, что государство заинтересовано в том, чтобы привлекать новые деньги в развитие компаний.

Президент РФ Владимир Путин на съезде российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявлял, что вопросы приватизации в России необходимо обсуждать, пока они не будут решены окончательно.

18 марта Силуанов в рамках РСПП рассказал, что Минфин планирует активизировать приватизацию имущества, в том числе по судебным решениям. Он уточнил, что в 2025 г. предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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