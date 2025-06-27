ЦБ: уровень инфляции открывает возможность для снижения ключевой ставки
Уровень, по которому «идет» инфляция, находится на нижней границе прогноза ЦБ в 7-8%. Этот фактор открывает возможность для снижения ключевой ставки, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Чебоксарском экономическом форуме (ЧЭФ), передает ТАСС.
«Если говорить про инфляцию, она "идет" скорее по нижней границе нашего прогноза. Более того, если те темпы, которые мы наблюдаем в июне, будут сохраняться и далее, то мы можем даже оказаться ниже нижней границы. И это открывает возможности для снижения ставки», – подчеркнул он.
25 июня стало известно, что в этом месяце оценка инфляции, которую жители России ожидают через год, составила 13%. Согласно данным ЦБ, снижение показателя зафиксировано среди респондентов, не имеющих сбережений. В то же время у тех, кто располагает сбережениями, ожидания о будущем уровне инфляции остались прежними.
19 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о намерении регулятора добиться снижения инфляции до целевого показателя в 4%. По ее словам, прогноз Центробанка опирается на детальные расчеты и твердую решимость достичь поставленной цели. «Главное – вера. Если верить в 4%, точно сбудется», – пошутил тогда глава Минфина РФ Антон Силуанов.