ЦБ: уровень инфляции открывает возможность для снижения ключевой ставки

«Если говорить про инфляцию, она "идет" скорее по нижней границе нашего прогноза. Более того, если те темпы, которые мы наблюдаем в июне, будут сохраняться и далее, то мы можем даже оказаться ниже нижней границы. И это открывает возможности для снижения ставки», – подчеркнул он.