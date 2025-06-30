Глава «Деловой России» назвал единственную госкомпанию, акции которой бы купил

В мае прошлого года президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить рост капитализации фондового рынка не менее 66% ВВП РФ к 2030 г. В декабре 2024 г. заместитель министра финансов Иван Чебесков говорил, что правительство отобрало для вывода на рынок (IPO) около семи государственных компаний. Всего же, по плану Минфина, в период 2025–2030 гг. на бирже должно проводиться по 20 публичных размещений в год общей капитализацией 4,5 трлн руб. 22%, или 1 трлн руб.