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Средняя ставка по вкладу на год достигла минимума с августа 2024 года

Ведомости

Средняя ставка по вкладам со сроком на один год в топ-20 банков по объему депозитов населения снизилась до 16,9% годовых, сообщил «Ведомостям» представитель маркетплейса «Финуслуги». Результат анализа показал минимальное значение с августа 2024 г.

Аналитики также подсчитали среднее значение по ставкам для вкладов на сроки, равные трем и шести месяцам. Показатели равны 18,57% и 17,89% соответственно. В «Финуслугах» напомнили, что ставки по вкладам стали снижаться «более быстрыми темпами», когда Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20% в июне.

При этом в сообщении сравниваются текущие изменения с изменениями в сентябре 2022 г., когда регулятор объявил о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5%. По данным «Финуслуг», банки в тот период показали «более сдержанную и смешанную динамику», средняя ставка по годовым вкладам выросла на 0,11 п.п. до 6,86%, а ставка по более коротким вкладам снизилась.

3 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в рамках предстоящего июльского заседания регулятор будет рассматривать снижение ключевой ставки, если текущие тенденции в экономике сохранятся. Днем ранее глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение о том, что, чтобы снижение ключевой ставки было ощутимым для экономики, оно должно быть более решительным, чем 1-2 процентных пункта (п. п.).

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