Средняя ставка по вкладу на год достигла минимума с августа 2024 года

При этом в сообщении сравниваются текущие изменения с изменениями в сентябре 2022 г., когда регулятор объявил о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5%. По данным «Финуслуг», банки в тот период показали «более сдержанную и смешанную динамику», средняя ставка по годовым вкладам выросла на 0,11 п.п. до 6,86%, а ставка по более коротким вкладам снизилась.