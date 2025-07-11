Правительство предложило уголовное наказание за добычу золота без уплаты налогов
Правительство России предложило выделить в Уголовном кодексе (УК) несколько преступлений, связанных с добычей и переработкой золота, и ввести для них наказания, в частности экономического характера. Об этом сообщается на сайте министерства финансов.
В министерстве указали, что инициативы направлены на борьбу с нелегальной добычей драгоценных металлов и обеспечением их прослеживаемости. Отмечается, что недобросовестные пользователи злоупотребляют лицензиями на геологоразведочные работы и используют их для скрытой добычи золота, уклоняясь от уплаты платежей в бюджет и нанося вред экологии. На проблему неоднократно указывало руководство российских субъектов, где осуществляется добыча золота.
Сейчас в Госдуме рассматривается правительственный законопроект о уголовном наказании за добычу золота без уплаты налогов. Для исключения вывоза сырья с недостоверными характеристиками содержания драгоценных металлов за пределы страны планируется использование государственной лаборатории Федеральной пробирной палаты, которая установит фактическое содержание драгметаллов в экспортируемых партиях.
В сентябре 2025 г. завершается маркировка остатков ювелирных изделий в ГИИС ДМДК, что станет финальным элементом прослеживаемости ДМДК от добычи до готовой продукции. Благодаря этому будет обеспечен контроль на всей цепочке и минимизированы риски использования нелегального сырья. Меры направлены на создание прозрачных условий работы в интересах добросовестных участников отрасли. Их реализация будет способствовать сокращению теневого сектора рынка ДМДК.
9 июля министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин не считает необходимой национализацию частных золотодобывающих компаний, но за их деятельностью нужно усилить контроль. По его словам, для обеспечения полноты выполнения налоговых и социальных обязательств и повышения прозрачности работы компаний введена электронная система отслеживания операций золотодобытчиков. Сейчас страна дополнительно усиливает контроль за добычей и экспортными операциями.
Депутаты затронуты вопрос о национализации золотодобывающих компаний на фоне иска Генпрокуратуры с требованием изъять в пользу государства активы основного владельца компании «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова. В ЮГК ему принадлежит 67,85% акций.