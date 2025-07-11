Правительство предложило уголовное наказание за добычу золота без уплаты налогов

В министерстве указали, что инициативы направлены на борьбу с нелегальной добычей драгоценных металлов и обеспечением их прослеживаемости. Отмечается, что недобросовестные пользователи злоупотребляют лицензиями на геологоразведочные работы и используют их для скрытой добычи золота, уклоняясь от уплаты платежей в бюджет и нанося вред экологии. На проблему неоднократно указывало руководство российских субъектов, где осуществляется добыча золота.