Новый премьер Украины планирует взять кредит у МВФ
Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что может обратиться за дополнительным финансированием к Международному валютному фонду (МВФ). Возможные параметры новой программы будут обсуждаться в августе, рассказала она в интервью Bloomberg.
Свириденко указала, что мировые доноры выделили Украине пока только половину из $75 млрд, необходимых украинскому бюджету в ближайшие два года. По ее словам, кредитная программа МВФ на сумму около $16 млрд истекает в 2027 г.
«Если базовый сценарий предполагает, что война продолжится в следующем году, весьма вероятно, что у нас будет новая программа МВФ», – заявила она.
В следующем месяце, как пояснила премьер, будут обсуждаться экономические и военные сценарии, «чтобы определить, будет ли новая программа разумной и каковы ее вероятные параметры».
В марте 2023 г. МВФ утвердил выделение Украине кредита на четырехлетний период на сумму $15,6 млрд. Еще через год совет МВФ одобрил кредитный транш для республики в размере $880 млн. Отмечалось, что средства направят на поддержку бюджета страны. В МВФ сообщали, что на конец декабря 2023 г. Киев достиг всех количественных критериев эффективности, за исключением одного, а также всех ориентировочных целевых показателей. Совет освободил Украину от ответственности за несоблюдение критерия эффективности налоговых поступлений.
В июне 2024 г. исполнительный совет фонда одобрил выделение $2,2 млрд на поддержку бюджета Украины после завершения четвертого пересмотра четырехлетней кредитной программы на $15,6 млрд. В марте этого года стало известно, что правление организации завершило проверку, которая позволит выделить на поддержку бюджета страны еще $400 млн.