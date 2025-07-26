Цивилев: отсрочка по налогам поможет угольным компаниям с проблемой ликвидности

Минэнерго ранее заявило об ухудшении ситуации в угольной отрасли. По данным ведомства, сейчас закрыто или находится на грани закрытия 51 предприятие, по итогам 2024 г. убытки достигли 112,6 млрд руб. «Ведомости» также писали, что отрасль с 2022 г., по оценке Минэнерго, потеряла почти 2,1 трлн руб. в результате санкционного давления и негативных факторов внутри страны, включая фискальные меры. Основная часть потерь – почти 1,26 трлн руб. – связана с введенными против российских компаний ограничениями и другими «внешними вызовами», еще 826 млрд руб. были изъяты из отрасли за счет роста тарифной и фискальной нагрузки.