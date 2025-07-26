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Главная / Экономика /

Цивилев: отсрочка по налогам поможет угольным компаниям с проблемой ликвидности

Ведомости

Отсрочка по налогам и страховым взносам для предприятий угольной отрасли поможет им с проблемой ликвидности и пополнением оборотного капитала, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. 

Правительство РФ ранее утвердило постановление, согласно которому предприятия угольной отрасли получили отсрочку по уплате налогов на добычу полезных ископаемых и уплате страховых взносов до 30 ноября. До окончания этого срока к угольным компаниям не будут применяться взыскания, сформировавшимся на 1 июня 2025 г., пояснил кабмин. Мера будет действовать при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства.

«Решение правительства об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для угольных предприятий позволит компаниям справиться с проблемой ликвидности и пополнить оборотный капитал», – приводит слова Цивилев Telegram-канал Минэнерго.

Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для предприятий угольной отрасли

Экономика

Глава ведомства назвал это решение одной из ключевых общесистемных мер, принятых в рамках программы повышения эффективности угольной отрасли, разработанной Минэнерго и вице-премьером Александром Новаком. Цивилев напомнил, что программа также включает адресные меры поддержки угольных предприятий, в том числе предоставление отсрочки по кредитам и реструктуризацию задолженности.

Минэнерго ранее заявило об ухудшении ситуации в угольной отрасли. По данным ведомства, сейчас закрыто или находится на грани закрытия 51 предприятие, по итогам 2024 г. убытки достигли 112,6 млрд руб. «Ведомости» также писали, что отрасль с 2022 г., по оценке Минэнерго, потеряла почти 2,1 трлн руб. в результате санкционного давления и негативных факторов внутри страны, включая фискальные меры. Основная часть потерь – почти 1,26 трлн руб. – связана с введенными против российских компаний ограничениями и другими «внешними вызовами», еще 826 млрд руб. были изъяты из отрасли за счет роста тарифной и фискальной нагрузки.

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