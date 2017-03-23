В феврале выдачи ипотеки снизились на 22% по сравнению с 2016 годом

В январе – феврале этого года банки выдали ипотечных кредитов на 182 млрд руб., следует из оценки АИЖК, это на 8% меньше, чем в 2014 г., который стал рекордным по выдачам – 1,76 трлн руб. Однако если сравнивать февральские выдачи с прошлым годом, то они, по предварительной оценке АИЖК, сократились на 22% до 111 млрд руб. Данных ЦБ за февраль еще нет.

В феврале 2016 г. движение рынка определялось ожиданиями по завершении программы господдержки, что привело к рекордным объемам февральской выдачи за всю историю, говорит старший вице-президент «ВТБ 24» Андрей Осипов. По его словам, в этом году спрос на ипотеку в феврале был «стандартным». Корректнее смотреть соотношение января 2017 г. к январю 2016 г.: тогда был рост на 15%, указывает он.

В 2017 г. мы ждем общего оживления рынка: строятся и вводятся в эксплуатацию новые объекты, возможно, мы увидим изменение тренда по стоимости жилья, потребительское поведение с восстановлением экономики меняется – ожидаем, что люди снова будут готовы к дорогостоящим покупкам и долгосрочным кредитам, считает Осипов.

Учитывая динамику ипотечных ставок и существующий спрос населения на жилье, выдачи ипотеки в этом году составят более 1 млн кредитов на сумму 1,8 трлн руб., прогнозирует АИЖК.

Выдача ипотеки в 2017 г., безусловно, обгонит предыдущие годы, считает руководитель дирекции ипотечных продаж банка ВТБ Георгий Тер-Аристокесянц. «Это уже можно сказать с уверенностью», – подчеркивает он. Ставки по ипотечным кредитам находятся на рекордно низком уровне – ниже, чем в докризисные периоды, – а с другой стороны, цены на жилье за последнее время снизились.

Уровень ипотечных ставок остался примерно неизменным несмотря на отмену программы субсидирования ипотеки, рассуждает аналитик Fitch Дмитрий Васильев: ставка по программе все равно была примерно сопоставима с теми ставками, которые сейчас предлагают банки на первичном рынке жилья. Ипотечный портфель продолжит расти в 2017 г., но темпы роста могут замедлиться по сравнению с 2016 г., полагает он. «Мы считаем, что ипотека останется основным драйвером роста в рознице в 2017 г.», – говорит Васильев, прогнозируя прирост портфеля к прошлому году на 15%.