Участники программы докапитализации через ОФЗ искажают отчетность, заявила Счетная палата

Счетная палата систематически выявляет искажения в отчетах, которые предоставляют Агентству по страхованию вкладов (АСВ) банки – участники программы докапитализации через ОФЗ, заявил ее аудитор Андрей Перчян. Так, в IV квартале прошлого года аудиторы палаты проверили шесть банков – оказалось, что пять из них в своих отчетах исказили данные о выданных рублевых кредитах и приобретенных рублевых облигациях, сумма выявленных нарушений составила 6,3 млрд руб. Три банка из шести в своих ежеквартальных отчетах отразили неточные данные об оплате труда топ-менеджеров и фонде оплаты труда (ФОТ) – здесь сумма нарушений составила 144,7 млн руб. После того как нарушения были установлены, банки скорректировали свои отчеты, указывает Перчян, но обращает внимание, что АСВ должным образом не контролирует предоставляемые банками данные. Счетная палата неоднократно сообщала о проблемах ЦБ и АСВ, утверждает он, но ответственность за достоверность отчетности перед АСВ для банков до сих пор не установлена. Поэтому палата предложила АСВ инициировать разработку санкций для банков, искажающих отчетность. Она также обратится в Генпрокуратуру, заметил он.

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