Суд арестовал 17% акций НРК

Бывший гендиректор Национальной резервной корпорации Анатолий Данилицкий может снова стать ее совладельцем: его супруга оспаривает в суде сделку по продаже доли в НРК

Супруга экс-гендиректора Национальной резервной корпорации (НРК) Анатолия Данилицкого Людмила в марте подала иск о признании недействительной сделки по продаже долей Данилицкого в компаниях, которым принадлежит НРК, поскольку не давала своего согласия на нее. Дело зарегистрировано в Басманном суде Москвы, свидетельствует его сайт. Ответчики – Данилицкий и его бывший партнер Александр Лебедев, по словам которого в марте судья без уведомления в закрытом порядке наложил обеспечительный арест на доли, принадлежавшие Данилицкому.