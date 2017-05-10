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Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: Арестованы 17% акций НРК

Суд арестовал 17% акций НРК

Супруга ее бывшего гендиректора Анатолия Данилицкого оспаривает сделку по продаже пакета, поскольку не давала согласия на нее
Бывший гендиректор Национальной резервной корпорации Анатолий Данилицкий может снова стать ее совладельцем: его супруга оспаривает в суде сделку по продаже доли в НРК
Бывший гендиректор Национальной резервной корпорации Анатолий Данилицкий может снова стать ее совладельцем: его супруга оспаривает в суде сделку по продаже доли в НРК
Валерий Левитин / РИА Новости

Супруга экс-гендиректора Национальной резервной корпорации (НРК) Анатолия Данилицкого Людмила в марте подала иск о признании недействительной сделки по продаже долей Данилицкого в компаниях, которым принадлежит НРК, поскольку не давала своего согласия на нее. Дело зарегистрировано в Басманном суде Москвы, свидетельствует его сайт. Ответчики – Данилицкий и его бывший партнер Александр Лебедев, по словам которого в марте судья без уведомления в закрытом порядке наложил обеспечительный арест на доли, принадлежавшие Данилицкому.

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