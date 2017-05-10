Сбербанк избавился от акций Visa в апреле

В апреле Сбербанк продал принадлежавшие ему акции Visa, сказано в комментарии к финансовым результатам госбанка по РСБУ за четыре месяца 2017 г.

В ходе конференс-колла представитель банка сообщил, что в результате продажи акций Visa была получена прибыль в размере 7 млрд руб., пишет «Интерфакс». Продажа акций платежной системы положительно сказалась на динамике операционного дохода Сбербанка до создания резервов, который за четыре месяца увеличился на 19,5% (до 512,1 млрд руб.), отмечается в комментарии. Сбербанк продал все имевшиеся у него бумаги компании, приводит слова представителя банка «Интерфакс».

В марте этого года банк уже продал акции MasterCard, получив за месяц доход от операций с ценными бумагами в размере 9,7 млрд руб. Доход от операций с ценными бумагами за апрель банк пока не раскрыл.

За апрель 2017 г. банк заработал 52,1 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. Активы в апреле увеличились на 1,1% до 21,5 трлн руб. в основном за счет роста кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

О том, что Сбербанк рассматривает возможность продажи в 2017 г. акций Visa и MasterCard, сообщал в ноябре прошлого года зампред госбанка Александр Морозов. Акционерной компанией MasterCard стала в 2006 г., Visa — в 2008 г. Банки, наиболее активно выпускающие карты этих платежных систем, должны были покупать их акции.