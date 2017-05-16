Национального перестраховщика готовят к выходу на IPO

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) к 2021 г. должна быть готова к выходу на IPO — в случае, если ЦБ, ее единственный акционер, примет такое решение, отмечается в стратегии развития компании на 2017-2021 гг. Это позволит РНПК проводить сделки по слиянию и поглощению компаний, уточняется в документе. Национальный перестраховщик с момента создания стремится соответствовать всем требованиям к публичным компаниям, чтобы в любой момент быть готовым к публичному размещению, уточняет его представитель. Когда именно и при каких условиях такое решение может быть принято, представитель ЦБ не уточняет.

За пять лет РНПК планирует утроить чистую прибыль: с 7,6 млрд руб. в этом году до 24,6 млрд в 2021-м. Все эти деньги она будет капитализировать: капитал перестраховщика к 2021 г. вырастет вдвое — до 55,7 млрд руб. Ранее совет директоров ЦБ предоставил компании материнскую гарантию в пределах 49,7 млрд руб.: эту сумму регулятор готов предоставить своей «дочке» при наступлении страхового случая по крупному санкционному риску. Гарантия ЦБ не имеет срока действия, указывает представитель РНПК, но при достижении определенного уровня капитала национальный перестраховщик перестанет в ней нуждаться. «Особо крупных» рисков на российском рынке два или три десятка, максимальный стоит 70–80 млрд руб., уточняла ранее зампред правления РНПК Наталья Карпова.

РНПК к 2021 г. планирует стать лидером российского перестраховочного рынка: ей будет передаваться не менее 15% всех основных рисков исходящего перестрахования, а доля на рынке входящего перестрахования превысит 40%. Для этого ей придется «подвинуть» «Согаз» и «Ингосстрах», которые в 2016 г. контролировали 40% рынка входящего перестрахования. Половина портфеля РНПК придется на перестрахование имущества юрлиц.

Национальный перестраховщик за пять лет сократит долю санкционного бизнеса в своем портфеле с 26 до 8%, долю рисков, переданных по обязательной цессии, — с 64 до 36%. Сейчас страховые компании в обязательном порядке передают РНПК 10% рисков по договорам перестрахования объектов, находящихся под международными санкциями, и она обязана их принять. По всем остальным рискам страховщики обязаны предложить ей перестраховать 10%, а компания решает, перестраховывать ли их и в каком объеме.

А вот долю добровольного, не связанного с обязательной цессией, бизнеса в своем портфеле РНПК рассчитывает увеличить с 10 до 32%. Она также планирует вывести на рынок новые страховые продукты, перестраховывать экологические риски, киберриски, возможно — получить лицензию на прямое страхование, указывается в документе.

Перестраховщик, помимо прочего, планирует выйти на международный рынок и войти в топ-50 перестраховщиков, в основном за счет стран, «лояльно относящихся к величине рейтинга». На его базе может быть сформирован перестраховщик Евразийского экономического союза, отмечается в стратегии.

В то же время сохраняется риск введения прямых международных санкций, поскольку РНПК принимает на себя существенную долю рисков по санкционным объектам. Неблагоприятно для компании и сокращение количества небольших страховщиков на российском рынке — им национальный перестраховщик нужен больше, чем крупным игрокам, которые могут больше рисков оставлять на собственном удержании.