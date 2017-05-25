Почти 800 000 россиян сами формируют пенсионные накопления

За прошлый год они добровольно перечислили 5,7 млрд рублей по программе софинансирования пенсии

Средний размер добровольного взноса участников программы ежегодно повышается Jonathan Ernst / Reuters

Несмотря на замораживание формирования пенсионных накоплений за счет взносов работодателей, сотни тысяч граждан продолжают пополнять их самостоятельно в рамках программы государственного софинансирования пенсии, которая продолжает действовать.

По условиям программы государство удваивает сумму добровольных взносов граждан в накопительную пенсию, если она не превышает 12 000 руб.

В прошлом году 758 300 участников этой программы внесли на свои счета 5,7 млрд руб. добровольных взносов, а в мае 2017 г. государство, в свою очередь, прибавило к их будущим пенсиям 5,5 млрд руб., следует из сообщения Пенсионного фонда России (ПФР).

«Общая сумма государственного софинансирования всегда меньше совокупной суммы добровольных взносов, поскольку ежегодно есть случаи, когда платежи составляют менее 2000 руб. или свыше 12 000 руб., в то время как государством софинансируются взносы в диапазоне от 2000 до 12 000 руб. в год», – поясняет представитель ПФР.

Средний размер добровольного взноса участников программы ежегодно повышается. В прошлом году он достиг 9700 руб. против 7600 руб. в 2015 г.

На пике популярности программы софинансирования в 2013 г. в ней участвовало 1,8 млн человек, следует из статистики ПФР.

Все перечисленные гражданами и государством средства в рамках программы софинансирования учитываются на лицевых счетах граждан и продолжают передаваться в ранее выбранные ими управляющие компании или негосударственные пенсионные фонды.

Эти средства будут выплачены при выходе гражданина на пенсию (или выплачены правопреемникам в случае его смерти) вместе с остальными пенсионными накоплениями. К концу 2016 г. 14 300 участникам программы, которые вышли на пенсию, выплачено более 159 млн руб. средств, сформированных в рамках программы, рапортует ПФР.

За все время действия программы софинансирования (с 2009 г.) ее участники внесли в счет своей будущей пенсии 51,1 млрд руб. и получили государственную поддержку в размере 49,8 млрд руб.