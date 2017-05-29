Центробанк смягчил реформу лизинга

В ЦБ ожидают, что для большинства компаний требования не будут обременительными Максим Стулов / Ведомости

Центробанк намерен завершить реформу лизинговой отрасли позднее, чем ожидали участники рынка, – в 2021 г., а не двумя годами ранее, следует из дорожной карты реформы за подписью зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, с которой ознакомились «Ведомости» (подлинность подтвердили в ЦБ). К этому времени рынок должен будет выполнять все требования регулятора, перейти на новые бухгалтерскую отчетность и план счетов.

По оценкам ЦБ, российский рынок лизинга составляет 3,3 трлн руб., еще 270 млрд приходится на финансовый лизинг от нерезидентов. Лизинговый портфель вышел из стагнации и к началу 2017 г. достиг 3,2 трлн руб., следует из данных «Эксперт РА» (см. график).

Специального регулирования рынка до сих пор не было. В этом году ЦБ намерен разработать указание о методике расчета капитала, отраслевые стандарты бухучета, регламент по допуску компаний на рынок; заработают правила в 2018–2021 гг. Некоторые нововведения связаны со вступлением в силу поправок в закон о лизинге: после этого у компаний будет девять месяцев, чтобы попасть в реестр ЦБ и подать документы в СРО, и три месяца, чтобы подстроиться под требования регулятора по капиталу. Расти они будут постепенно: по законопроекту минимальный капитал для компаний с балансовой стоимостью активов 500 млн руб. – 30 млн с начала 2018 г. и 50 млн с 2019 г., а для компаний с меньшими активами – 10 млн и 15 млн соответственно. После 2020 г. планка будет повышена до 70 млн и 20 млн руб.

В ЦБ ожидают, что для большинства компаний требования не будут обременительными. Из 120 компаний, которые согласились раскрыть ЦБ информацию о капитале (на них, по оценкам ЦБ, приходится 90% рынка), требованиям по капиталу не соответствовали лишь 12, уточнил советник первого зампредседателя ЦБ Сергей Моисеев.

Лишняя отчетность Компании, которые работают по МСФО, для целей своей группы раз в год или раз в квартал пересчитывают РСБУ в МСФО, готовят две отчетности, говорит Моисеев. При проведении реформы единая отчетность по российским стандартам будет приближена к МСФО и вторая отчетность не потребуется, отмечает он. У средних компаний появляется время для перехода на МСФО, уже перешедшие должны подстроиться под новые стандарты учета – у компаний с большим лизинговым портфелем это займет не пару месяцев, говорит Агаджанов.

Хотя в ЕГРЮЛ зарегистрировано около 3000 лизинговых компаний, реальную деятельность ведут немногим более 200, считает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев, цель реформы – убрать с рынка ненадежных игроков. Стремительная реформа могла навредить рынку, отмечает гендиректор «Газпромбанк-лизинга» Максим Агаджанов. После реформы рынок лизинга существенно изменится, продолжает он: компании, которые не будут отвечать требованиям регулятора, смогут заниматься только арендой и потеряют ряд преимуществ, например возможность применения ускоренной амортизации (оптимизирует налоговые отчисления), получения госсубсидий. «Не исключено, что некоторые компании, которые сейчас специализируются на лизинге, не захотят переходить на близкий к банковскому план счетов, они перестроятся и займутся арендой», – считает президент Объединенной лизинговой ассоциации Кирилл Царев.

Лизинговым компаниям, которые не согласятся работать по новым правилам, поможет «дедушкина оговорка», говорит Моисеев: «Компании, которые занимались лизингом, могут работать по старым правилам до погашения контрактов, но не смогут заключать новые контракты, а по старым контрактам – поменять предмет лизинга».

Лизинговые компании благодаря прозрачным правилам смогут получать более дешевое финансирование, надеется руководитель внутреннего аудита «Трансфин-М» Наталья Цангль. Если сравнивать доходность облигаций со схожими рейтингами, то лизинговые компании переплачивают инвесторам 1–1,5 п. п. за непрозрачность рынка и отсутствие регулирования, отмечает Самиев. Для клиентов стоимость лизинга в результате реформы снизится как минимум на эту величину, продолжает он.

Реформа затронет и лизингополучателей: сейчас технику, взятую в лизинг, компании не отражают на балансе, что позволяет им занижать реальную долговую нагрузку. Ожидается, что Минфин урегулирует этот вопрос начиная с 2020 г., и тогда может измениться соотношение долга к EBITDA, а на него в некоторых случаях завязаны ковенанты по кредитам и по облигациям, поясняет Моисеев. «Клиентам лизинговых компаний, возможно, потребуется пересматривать соглашения с кредиторами или лизингодателями, а если EBITDA фигурировала в политике премирования персонала, то и ее тоже», – предупреждает он.