Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Баффетт взял валютную ипотеку
Уоррен Баффетт инвестирует $1,8 млрд в канадскую ипотечную Home Capital Group
Ее акции с апреля подешевели почти вдвое
- Татьяна Бочкарева
- / Ведомости
Berkshire не впервые покупает акции финансовой компании в трудной ситуации
Eric Francis / AP
Принадлежащая Уоррену Баффетту Berkshire поможет канадской Home Capital, испытывающей финансовые трудности, сообщают FT и Bloomberg. Она купит акции Home Capital на 400 млн канадских долларов ($300 млн) и откроет ей кредитную линию на 2 млрд канадских долларов ($1,5 млрд).
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