Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Баффетт взял валютную ипотеку

Уоррен Баффетт инвестирует $1,8 млрд в канадскую ипотечную Home Capital Group

Ее акции с апреля подешевели почти вдвое