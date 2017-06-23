Профучастники
Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Баффетт взял валютную ипотеку

Уоррен Баффетт инвестирует $1,8 млрд в канадскую ипотечную Home Capital Group

Ее акции с апреля подешевели почти вдвое

Принадлежащая Уоррену Баффетту Berkshire поможет канадской Home Capital, испытывающей финансовые трудности, сообщают FT и Bloomberg. Она купит акции Home Capital на 400 млн канадских долларов ($300 млн) и откроет ей кредитную линию на 2 млрд канадских долларов ($1,5 млрд).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике