Правление Альфа-банка покидает Михаил Повалий

Он проработал в банке 12 лет, а возглавил розничный бизнес «Альфы» в разгар кризиса 2014 года

Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Альфа-банк ищет нового руководителя для розницы

розничный бизнес Альфа-банка был прибыльным – за 2016 г. он заработал 8,4 млрд руб. Андрей Гордеев / Ведомости

Альфа-банк покидает член правления Михаил Повалий, курирующий розничный блок. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, близкий к руководству банка. Повалий действительно уходит, подтверждает его знакомый: в четверг такое сообщение было разослано сотрудникам банка. В нем говорилось, что он покидает организацию по личным причинам. «Повалий работал в разных бизнес-направлениях и делал это хорошо, очень жаль, что он уходит, решение выглядит странным», – удивляется собеседник «Ведомостей».