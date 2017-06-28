«Ингосстрах» уходит с Украины

У «Ингосстраха» остаются представительства в Алма-Ате (Казахстан), Баку (Азербайджан), Мумбае (Индия) и Пекине (Китай) С. Портер / Ведомости

«Ингосстрах» полностью уходит с украинского рынка, компания закрывает свое представительство в Киеве. Это следует из обновленной редакции устава страховщика, который был опубликован 25 июня. Представитель «Ингосстраха» подтверждает окончательный выход с Украины, отказавшись уточнить причины.

У «Ингосстраха» остаются представительства в Алма-Ате (Казахстан), Баку (Азербайджан), Мумбаи (Индия) и Пекине (Китай). Два года назад «Ингосстрах» был вынужден продать украинские активы, как сообщалось тогда, из-за поправок в закон о лицензировании. Они грозят украинским компаниям лишением лицензии, если их контролируют резиденты России.

Имя покупателя активов не раскрывалось. Из отчетности компании по МСФО следует, что сумма сделки составила 1,37 млрд руб., активы трех компаний – «Инго Украина», «Инго Украина жизнь» и «Наша семья» на момент сделки равнялись 1,17 млрд руб. Таким образом, прибыль группы «Ингосстрах» от продажи составила около 200 млн руб.