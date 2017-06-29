Банкир АСВ покупает себе банк

Конфликта интересов в сделке Кузовлев не видит: банки работают в разных сегментах и почти не пересекаются географически. Максим Стулов / Ведомости

Совкомбанк продает долю в банке «Пойдем!» председателю правления «Российского капитала», дочернего банка Агентства по страхованию вкладов (АСВ), Михаилу Кузовлеву, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон сделки, и подтвердил человек, близкий к «Пойдем!». «Я подтверждаю, что на днях подал в Банк России ходатайство на приобретение 25% акций «Пойдем!» у Совкомбанка. Все документы согласно требованиям регулятора были предоставлены», – заявил «Ведомостям» Кузовлев, подчеркнув, что средства «Российского капитала» в сделке не используются: «Доля в банке приобретается на мои личные средства, которые были соответствующим образом задекларированы».

Совкомбанк купил «Пойдем!» у АСВ в ноябре 2016 г. за 382 млн руб. Банк достался агентству вместе с Национальным банком сбережений после отзыва лицензии у Пробизнесбанка, головного банка группы «Лайф», в которую входили все эти банки. Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский тогда собирался продать существенную часть акций сотрудникам «Пойдем!», в январе Совкомбанк даже объявил, что находится в процессе закрытия сделки по продаже 100% акций «Пойдем!» его менеджменту. Последний раз список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится «Пойдем!», обновлялся в марте – Совкомбанку принадлежало чуть более 25% акций, а почти 75% – девяти людям, включая предправления «Пойдем!» Инну Рябову, члена совета директоров Леонида Бацева, зампредам правления «Российского капитала» Михаилу Березову и Владимиру Воейкову, а также их тещам Анне Личман и Любови Судаковой.

Старая любовь не ржавеет Для Кузовлева «Пойдем!» не первое банковское вложение. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. он работал в Пробизнесбанке, головном банке группы «Лайф», куда входил «Пойдем!», и был одним из его собственников. В 1998 г. (более ранние данные недоступны) ему принадлежало 0,1% Пробизнесбанка, но, по словам бывшего сотрудника банка, доля Кузовлева была значительно больше – он считался равным партнером основателя банка Сергея Леонтьева.

Это обычная портфельная инвестиция, говорит Кузовлев, он не собирается заниматься оперативным управлением банком и входить в его совет директоров.

Конфликта интересов в сделке он не видит: банки работают в разных сегментах и почти не пересекаются географически. «Пойдем!» по итогам I квартала занимал 193-е место по величине активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» (11,4 млрд руб.), специализируется на потребительском кредитовании и индивидуальном финансовом консультировании, указано на его сайте. Большая часть портфеля «Российского капитала» – ссуды компаниям.

«Конфликт скорее есть, ведь [«Российский капитал»] это не просто какой-то коммерческий банк, а квазигосударственный. 25% – это существенное влияние на принятие решений. Возможно, если есть какое-то соглашение об управлении этим пакетом, то конфликт интересов может быть решен», – говорит партнер BDO Денис Тарадов.

Стоимость покупки Кузовлев обсуждать отказался, сославшись на соглашение о неразглашении, но сказал, что для Совкомбанка сделка была выгодной. Представитель Совкомбанка от комментариев отказался. Представители ЦБ и АСВ на вопросы не ответили.