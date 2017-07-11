Центробанк решает судьбу «Югры»

Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Банк «Югра» не довел до добра

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Центробанк на три месяца закрыл «Югру» для кредиторов Евгений Разумный / Ведомости

В понедельник Центробанк в связи с «неустойчивым финансовым положением» ввел в банк «Югра» временную администрацию на шесть месяцев и наложил мораторий на удовлетворение требований его кредиторов на три месяца. Это один из крупнейших банковских крахов: «Югра» входит в топ-30, а по величине вкладов занимает 15-е место (на 1 июня) – 181,8 млрд руб. Почти все они застрахованы, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило предстоящие выплаты вкладчикам в рекордные 169,2 млрд руб.