Банки
Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Банк «Югра» не довел до добра

Центробанк решает судьбу «Югры»

Хватит ли владельцам банка Хотиным активов, чтобы расплатиться с АСВ

В понедельник Центробанк в связи с «неустойчивым финансовым положением» ввел в банк «Югра» временную администрацию на шесть месяцев и наложил мораторий на удовлетворение требований его кредиторов на три месяца. Это один из крупнейших банковских крахов: «Югра» входит в топ-30, а по величине вкладов занимает 15-е место (на 1 июня) – 181,8 млрд руб. Почти все они застрахованы, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило предстоящие выплаты вкладчикам в рекордные 169,2 млрд руб.

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