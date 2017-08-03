Банки
Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: На миллиард сомнений меньше

ЦБ разрешит банкам подозрительные операции на 1 млрд рублей

Это вдвое меньше, чем можно сейчас

Центробанк понизил порог сомнительных операций клиентов банков: с IV квартала этого года он опустится с 2 млрд до 1 млрд руб. в квартал, говорится в «Вестнике Банка России». Уменьшится не только допустимая сумма подозрительных сделок, но и ее доля в операциях банков: с 3 до 2% от оборота по счетам клиентов (кроме частных лиц).

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