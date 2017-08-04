Второй претендент на «Сбербанк Украина» отказался от его покупки

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Все известные претенденты на украинскую «дочку» Сбербанка разбежались Максим Стулов / Ведомости

В четверг компания VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени отозвала из Нацбанка Украины (НБУ) заявку на приобретение украинской «дочки» Сбербанка. Об этом Прокопеня объявил на сайте VP Capital. «Приобретение дочерней компании международного банка является, очевидно, трудоемким и сложным процессом. Я все еще думаю, что это отличная возможность, но я решил сосредоточить свое внимание на других проектах», – объяснил Прокопеня. Отзыв заявки никак не связан с опасениями, что НБУ откажет в согласовании покупки, подчеркнул он, добавив, что покупку других банков также не рассматривает. Ранее он говорил, что планирует купить «Сбербанк Украина» через белорусский Паритетбанк, в капитал которого должна была войти VP Capital. Он называл «дочку» Сбербанка хорошей инвестицией и отмечал, что банковские активы – удачный способ диверсификации бизнеса.