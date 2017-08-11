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ЦБ вывел с рынка платежную систему Anelik

Ее банк-оператор лишился лицензии 9 августа

ЦБ исключил из реестра операторов платежных систем одну из старейших на рынке - Anelik, это следует из материалов регулятора. У банка-оператора системы - «Анелик ру» - регулятор отозвал лицензию 9 августа.

ЦБ уличил банк в многочисленных нарушениях антиотмывочного законодательства, а с конца 2016 г. он проводил сомнительные операции, связанные с выводом денег за рубеж и их обналичиванием, указывает ЦБ.

Руководство и собственники банка не приняли действенных мер, чтобы исключить вовлеченность «Анелика» в сомнительную деятельность клиентов, подчеркивает ЦБ: это создало угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка. Денег физлиц на счетах банка было всего 16,2 млн руб., следует из отчетности банка на 1 июля. Система Anelik работала с 2001 г., следует из данных на ее сайте.

Банк на 100% принадлежит ливанскому CreditBank S.A.L., его конечные владельцы - граждане Ливана Тарек Джозеф Халифе, Шамма Хассан Суккар, Фарид Зрайк, Нора Джаухар, Сара Джаухар и др. (всего 13 физлиц). CreditBank S.A.L. также на 40,3% контролирует армянский Anelik bank, он владел российским «Анелик ру» до июня 2009 г. Остальные 59,7% в армянском банке принадлежат кипрской компании Fistoco Ltd. Она занимается, по данным Bloomberg, предоставлением банковских услуг клиентам из Армении и ОЭСР.

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