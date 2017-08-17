Владельцем «Росгосстраха» станет не «Открытие», а его основной акционер

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Из-за убыточности ОСАГО в 2016 г. «Росгосстрах» получил чистый убыток по МСФО в 33 млрд руб., отрицательный операционный денежный поток – 54 млрд руб. Максим Стулов / Ведомости

Компания «Открытие-Информ» (на 100% принадлежит «Открытие Холдингу», по данным СПАРК) и банк ФК «Открытие» просят одобрения антимонопольной службы (ФАС) на то, чтобы определять условия работы «Росгосстраха». Они рассчитывают получить контроль над страховщиком за счет покупки 100% долей в «РГС-холдинг», «РГС-активы» и «РГСН» («РГС-Недвижимость»).

«РГС-холдинг» – основной акционер «Росгосстраха» (31,7%), недавнего лидера, а теперь третьего игрока на рынке ОСАГО со сборами 48,2 млрд руб. в I квартале.