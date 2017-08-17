Страхование

Владельцем «Росгосстраха» станет не «Открытие», а его основной акционер

Структура Вадима Беляева подала заявку в ФАС

Компания «Открытие-Информ» (на 100% принадлежит «Открытие Холдингу», по данным СПАРК) и банк ФК «Открытие» просят одобрения антимонопольной службы (ФАС) на то, чтобы определять условия работы «Росгосстраха». Они рассчитывают получить контроль над страховщиком за счет покупки 100% долей в «РГС-холдинг», «РГС-активы» и «РГСН» («РГС-Недвижимость»).

«РГС-холдинг» – основной акционер «Росгосстраха» (31,7%), недавнего лидера, а теперь третьего игрока на рынке ОСАГО со сборами 48,2 млрд руб. в I квартале.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике