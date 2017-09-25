Стоимость Brent превысила $59 за баррель впервые с июля 2015 года

Весь день цена на нефть била рекорды З. Милявская / Ведомости

Впервые с июля 2015 г. нефть стоит более $59 за баррель — цена ноябрьских фьючерсов на Brent достигла этой отметки в понедельник, в 21.28 мск. Весь день цена на нефть била рекорды: с утра ее стоимость превысила $57 за баррель впервые с марта, в середине дня - $58 впервые с января этого года.

Рубль был стабилен к доллару весь день — к 21.00 он стоил лишь на 5 коп. дешевле закрытия пятницы, за доллар в этот момент давали 57,55 руб. Евро подешевел к рублю на 50 коп. и в 21.00 мск стоил 68,16 руб. Правда, евро дешевел и по отношению к остальным после выступления председателя ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что европейский регулятор будет «перенастраивать» монетарную политику.

На прошлой неделе мониторинговый комитет по выполнению соглашения о сокращении добычи станами ОПЕК и не-ОПЕК снова призвал всех участников сделки полностью выполнять свои обязательства и не дал рекомендаций о дальнейших перспективах действия соглашения. Соглашение ОПЕК+ истекает в конце марта 2018 г. Однако по итогам встречи министры стран, которые участвуют в соглашении, заявили о том, что сделка по сокращению добычи во многом выполняется. Также в понедельник президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о возможности замораживания закупок нефти и газа из Иракского Курдистана, который собирается провести референдум о независимости.

Сложно оценивать, насколько устойчив тренд на рост цен на нефть, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Но, безусловно, чем выше цены на нефть, тем сильнее рубль, уверен он. «Хотя по курсу российской валюты мы этого особо и не увидели: рубль был явно недооценен в начале торгов, а с учетом последнего ралли разрыв оказался достаточно приличным. На мой взгляд, при таких уровнях нефти рубль должен торговаться в районе 55 руб./$, а он остался на уровне 57 руб./$», – отмечает Тихомиров.

«Нефть находится на максимумах года и ускорению ее роста способствуют как технические факторы пробития сильных уровней сопротивления, так и заявления политиков» – считает начальник казначейства Индустриального Сберегательного банка Константин Малов. Также, по его словам, немалую роль в росте цен на нефть сыграли заявления турецких официальных лиц о возможном прекращении поставок нефти на мировой рынок из курдской автономии Ирака.