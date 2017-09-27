ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: Квартира за криптовалюту

Квартира в Киеве продана за криптовалюту

Это первая сделка с использованием Ethereum, биткойн для покупки недвижимости уже использовался

Основатель популярного издания о технологиях и стартапах TechCrunch Майкл Аррингтон купил за $60 000 квартиру в Киеве. При этом в качестве платежного средства использовалась вторая по популярности и капитализации в мире криптовалюта Ethereum. Об этом сообщил калифорнийский стартап Propy, участвовавший в сделке.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике