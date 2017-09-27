Квартира в Киеве продана за криптовалюту

Это первая сделка с использованием Ethereum, биткойн для покупки недвижимости уже использовался

Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: Квартира за криптовалюту

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Это первая сделка по продаже недвижимости, зарегистрированная в блокчейн-сети Ethereum, указывает Propy circa.com

Основатель популярного издания о технологиях и стартапах TechCrunch Майкл Аррингтон купил за $60 000 квартиру в Киеве. При этом в качестве платежного средства использовалась вторая по популярности и капитализации в мире криптовалюта Ethereum. Об этом сообщил калифорнийский стартап Propy, участвовавший в сделке.