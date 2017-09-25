Законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре

Законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре, сообщил ТАСС руководитель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Подходы готовы, думаю, в течение месяца мы определимся окончательно», – отметил он. По его словам, поправки будут готовы в течение октября, «а дальше мы будем обсуждать его до внесения».

Ранее Минфину было поручено подготовить доклад о регулировании криптовалют, документ также должен быть согласован с рядом других ведомств. ЦБ выступает за регулирование криптовалют как цифрового товара или цифровых активов, Минфин предлагает регулировать такие валюты как «иное имущество». Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что законопроект, регулирующий оборот криптовалюты в России, будет готов до конца года.