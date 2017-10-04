Промсвязьбанк в сентябре выкупил более 40% своих субординированных бондов

В среду субординированные еврооблигации Промсвязьбанка с погашением в июле 2021 г. сильно дешевели Андрей Гордеев / Ведомости

В сентябре Промсвязьбанк выкупил собственные облигации на сумму более $450 млн и планирует «в дальнейшем осуществлять периодический выкуп своих инструментов с рынка», сообщил «Ведомостям» представитель банка. «Банку интересен выкуп субординированных бондов ниже номинала», – заявил он.

Таким образом, банк скупил уже более 40% своих субординированных бумаг. В конце сентября Промсвязьбанк сообщал на Ирландской бирже, что выкупил часть своих субординированных евробондов с погашением в 2019 г. В результате он увеличил свою долю до 37%, или $105,3 млн. Цель выкупа – снизить процентные расходы от обслуживания дорогих субординированных евробондов, объяснял тогда представитель Промсвязьбанка. Купон по этим бумагам составляет 10,2% годовых, по новым – 8,75%. Кроме того, эти бумаги не включались в расчет капитала в связи со скорым погашением (банки постепенно вычитают из капитала субординированные обязательства, выпущенные не по правилам «Базель III». – «Ведомости»), а также в связи с привлечением нового бессрочного субординированного выпуска – на $500 млн в июле 2017 г.

Если эти бумаги выкупает не сам банк, а какая-то из его структур, тогда это действительно очень выгодная покупка, говорит гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев: «Если банк покупает эти бумаги самостоятельно, по сути, он погашает их номинал и они вычитаются из капитала, поскольку это субординированный долг». «В обратном случае банк получает разницу между номиналом и ценой покупки», - напоминает Лосев.

В среду субординированные еврооблигации Промсвязьбанка с погашением в июле 2021 г. сильно дешевели – с более 110% номинала в начале дня их котировки к 16.30 мск опустились до 82,5% от номинала (данные Bloomberg). Доходность бумаги подскочила с 7,2 до 16,8% годовых. Вскоре часть падения была отыграна: к 18.00 мск цена была 94,3%, доходность – 12,4%.

Примерно в это же время начали дешеветь еврооблигации другого субординированного выпуска Промсвязьбанка — с погашением в марте 2021 г. Их цена к 18.00 опустилась до 103% от номинала со 107%. Остальные субординированные выпуски были стабильны.