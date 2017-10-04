Еврооблигации Промсвязьбанка серьезно теряют в цене

Выпуск с погашением в июле 2021 года подешевел за день почти на четверть

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Весь последний год цены на этот выпуск евробондов Промсвязьбанка держались на отметке около 110% от номинала Д. Новожилов / Ведомости

В 16.30 мск еврооблигации Промсвязьбанка с погашением в июле 2021 г. стоили 82,5% от номинала — еще в начале дня их цена превышала 110%. Доходность бумаги увеличилась за день с 7,2 до 16,8%.

Весь последний год цены на этот выпуск евробондов Промсвязьбанка держались на отметке около 110% от номинала. Однако в последнюю неделю их цена несколько раз опускалась до 100% от номинала, а 2 октября — до 92,5%.

Этот выпуск — один из двух выпусков субординированных еврооблигаций нового образца у Промсвязьбанка. Второй — с погашением в марте 2021 г. на $100 млн. В 2015 г. банк выкупил четверть облигаций выпуска с погашением в июле 2021 г., сейчас таких бумаг обращается на $321 млн. Выпуски субординированных облигаций нового образца регулируются правилами «Базель III» и подлежат списанию в случае наступления определенных триггеров — санации или снижения достаточности капитала банка ниже определенного уровня (если по бумагам не прописаны другие условия).