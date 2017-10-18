Эти компании могут не выполнить требования регулятора и покинуть рынок

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















На грани краха балансируют 19 страховщиков Алексей Филиппов / РИА Новости

Со страхового рынка могут уйти 19 компаний, сообщила начальник управления надзора за системно значимыми страховщиками департамента страхового рынка Центробанка России Анна Загорская. Однако могут ли к ним применить механизмы санации и в каких ситуациях их в принципе будут применять, ЦБ пока не говорит.

«На IV квартал 2017 г. мы видим, что порядка 19 страховых организаций – это действующие на текущий момент – находятся в зоне возможного риска ухода с рынка», – рассказала Загорская. По ее словам, в отношении этих компаний действует предписание или план восстановления платежеспособности, однако остаются достаточно высокие риски, что эти страховщики не смогут справиться с требованиями регулятора. «Это наша прогнозная оценка возможного количества ухода компаний с рынка», – добавила она.

«Мы обязаны каждого «пациента», каждого человека, каждую компанию анализировать», - вступился директор департамента страхового рынка Центробанка Игорь Жук, заметив, что нахождение компаний в «красной зоне» - это не вопрос для обсуждения. Если у ЦБ появляются вопросы, регулятор просит «пройти диспансеризацию, углубленный медицинский осмотр или лечь на обследование», сравнил Жук: «Все 236 действующих компаний нам одинаково интересны для работы. Рынок развивается».