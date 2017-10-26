Структуры «Роснефти» вложились в Московский кредитный банк
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Структуры «Роснефти» вложили в капитал Московского кредитного банка (МКБ) 22 млрд руб. на 49 лет, сообщил сам банк. Две компании - «РН-Няганьнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз» - предоставили банку субординированные депозиты на 11 млрд руб. каждая под 8,75% годовых. Кроме того, в четверг вечером МКБ объявил, что закрыл сделку по размещению акций при SPO - банк привлек 14,4 млрд руб.
Средства, полученные от компаний «Роснефти», учитываются в дополнительном капитале банка первого уровня, а средства привлеченные в ходе SPO, - в капитале первого уровня. Компаниям «Роснефти» МКБ должен будет вернуть их лишь в 2066 г., возможен и досрочный возврат, но не ранее чем через 5 лет. Долги могут быть списаны, если норматив достаточности базового капитала МКБ упадет ниже 2%, а также если банк будет санирован - таковы условия привлечения субордов.
Компании «Роснефти» одни из крупнейших депозиторов МКБ, говорят два контрагента банка и подтверждал ранее «Ведомостям» человек, близкий к банку. Кроме того, «Роснефть» уже давала банку субординированный заем - в 2015 г. на $300 млн под 4,8% годовых. Срок займа до 2021 г., но его можно пролонгировать до 2025 г.
В чем проблемы?
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}