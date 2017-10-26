Структуры «Роснефти» вложились в Московский кредитный банк

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













М. Стулов / Ведомости

Структуры «Роснефти» вложили в капитал Московского кредитного банка (МКБ) 22 млрд руб. на 49 лет, сообщил сам банк. Две компании - «РН-Няганьнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз» - предоставили банку субординированные депозиты на 11 млрд руб. каждая под 8,75% годовых. Кроме того, в четверг вечером МКБ объявил, что закрыл сделку по размещению акций при SPO - банк привлек 14,4 млрд руб.

Средства, полученные от компаний «Роснефти», учитываются в дополнительном капитале банка первого уровня, а средства привлеченные в ходе SPO, - в капитале первого уровня. Компаниям «Роснефти» МКБ должен будет вернуть их лишь в 2066 г., возможен и досрочный возврат, но не ранее чем через 5 лет. Долги могут быть списаны, если норматив достаточности базового капитала МКБ упадет ниже 2%, а также если банк будет санирован - таковы условия привлечения субордов.

Компании «Роснефти» одни из крупнейших депозиторов МКБ, говорят два контрагента банка и подтверждал ранее «Ведомостям» человек, близкий к банку. Кроме того, «Роснефть» уже давала банку субординированный заем - в 2015 г. на $300 млн под 4,8% годовых. Срок займа до 2021 г., но его можно пролонгировать до 2025 г.

В чем проблемы?