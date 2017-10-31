ЦБ получил от собственников Бинбанка акции «Русснефти»

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Акции «Русснефти» оказались в Бинбанке М. Стулов / Ведомости

Акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев передали в банк активы в рамках санации, среди этих активов оказались в том числе и акции «Русснефти», рассказал зампред банка Василий Поздышев. Размер пакета он не назвал. Источник «Ведомостей», близкий к Бинбанку, уточнил, что переданы 3,7% «Русснефти». Больше акционеры Бинбанка передавать не планируют.

«В списке переданных активов есть ценные бумаги "Интеко", А101, "Русснефть", заводы по производству бройлеров, цементные заводы, лесопилки, нанотехнологии. Эти активы переданы "Рост банку" и Бинбанку», – сказал Поздышев (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, есть активы, которые заложены в других кредитных организациях, и эти кредитные организации должны дать согласие на передачу активов: «Некоторые банки дают согласие, некоторые банки просят проведения переговоров с нами, мы их проводим».

Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов и сам Бинбанк отказались от комментариев. «Ведомости» ожидают комментариев Центробанка.

Представитель «Русснефти» от комментариев отказался. Гуцериев и Шишханов не контролируют нефтяную компанию напрямую, следует из реестра аффилированных лиц. В ноябре прошлого года компания провела IPO. После продажи на Московской бирже части пакета у структуры швейцарского трейдера Glencore осталось 33% голосующих акций, у Гуцериева – 47% голосов. 20% обыкновенных акций были проданы в ходе IPO.