Набиуллина назвала сроки завершения расчистки банковского сектора

Отвечая на вопрос об иностранных инвестициях, Набиуллина отметила, что в последние два года российская экономика переживала кризис и прямые иностранные инвестиции снизились, не все из инвесторов вернулись Andrey Rudakov / Bloomberg

Расчистка российского банковского сектора от проблемных банков продлится еще один-два года. Это заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Она отметила, что за последние четыре года регулятор отозвал около 350 банковских лицензий и с рынка ушли хронически слабые игроки и банки с сомнительной бизнес-моделью. «Большая часть работы выполнена», — констатировала председатель ЦБ. Сейчас на рынке, по ее словам, чуть менее 600 банков.

Набиуллину также спросили, не получится ли так, что на рынке останутся только государственные банки. Тенденции к этому нет, заверила председатель ЦБ. «Высокая доля госбанков сложилась исторически», — отметила она.

Кроме того, она прокомментировала санацию «ФК Открытие» и Бинбанка. По словам Набиуллиной, эти банки в значительной степени интегрированы в финансовую систему, отзыв у них лицензий мог вызвать «эффект домино», поэтому их решили спасать. Санацию проводят с помощью созданного летом Фонда консолидации банковского сектора.

На вопрос об иностранных инвестициях Набиуллина ответила, что в последние два года российская экономика переживала кризис и прямые иностранные инвестиции снизились, не все из инвесторов вернулись. «Сейчас мы видим, что иностранцы проявляют интерес к российским гособлигациям. Это говорит о макроэкономической стабильности», — сказала председатель ЦБ.

По ее словам, в конце 1990-х в России было 2500 банков, а проблемы копились постепенно. «Зайти на рынок было просто: требования к капиталу и репутации были низкими», — пояснила Набиуллина. Со временем требования и контроль постепенно ужесточали, но проблемы сохранялись, заметила она. Во время кризиса 2007-2008 гг. накопились «плохие» активы. «Это и стало причиной сложившейся ситуации», — заключила председатель ЦБ. Другая причина, по ее словам, — это неоправданные риски, которые принимали некоторые банки, финансируя рискованные проекты или проекты собственников. «Мы боремся с этой практикой, усиливаем регулирование и требуем увеличивать резервы. В целом сейчас мы воспринимаем банковскую систему как здоровую», — сказала председатель ЦБ.

Также Набиуллина напомнила, что цели по инфляции в России достигнуты с опережением. Планировалось, что к концу года она снизится до 4%, но уже сейчас она составляет менее 3%. Это связано с сезонными факторами, снижением цен на фрукты и овощи. При этом председателя ЦБ беспокоят высокие инфляционные ожидания населения, которое привыкло к растущим ценам. Люди «экономят, потребляют, инвестируют, основываясь не на реальной инфляции, а на своих инфляционных ожиданиях», добавила Набиуллина. Удастся ли дальше удерживать инфляцию на этом уровне, зависит от курса рубля, цен на нефть и урожая, добавила она.