Титов предложил направлять криптовалюты в «регулятивную песочницу»

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов Максим Стулов / Ведомости

Бизнес-омбудсмен Борис Титов на площадке Аналитического центра при правительстве России представил проект правового регулирования криптовалюты. Он считает, что криптовалюты нужно разделить на две группы: гарантированные и иные, в зависимости от того, подходят они определенным требованиям или нет, передает «Прайм». Регулирование криптовалюты уполномоченный по правам предпринимателей предлагает передать Центробанку с дальнейшим распространением этих функций на другие структуры.

Согласно документу, все криптовалюты будут направляться в «регулятивную песочницу», где будет осуществляться их временное регулирование. Все цифровые денежные единицы будут проверяться на соответствие требованиям идентификации участников рынка и на соблюдение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.