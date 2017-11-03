Финансы
Платный
Дарья Коржова
Рынки

Титов предложил направлять криптовалюты в «регулятивную песочницу»

Там они будут проверяться на соответствие требованиям законодательства

Бизнес-омбудсмен Борис Титов на площадке Аналитического центра при правительстве России представил проект правового регулирования криптовалюты. Он считает, что криптовалюты нужно разделить на две группы: гарантированные и иные, в зависимости от того, подходят они определенным требованиям или нет, передает «Прайм». Регулирование криптовалюты уполномоченный по правам предпринимателей предлагает передать Центробанку с дальнейшим распространением этих функций на другие структуры.

Согласно документу, все криптовалюты будут направляться в «регулятивную песочницу», где будет осуществляться их временное регулирование. Все цифровые денежные единицы будут проверяться на соответствие требованиям идентификации участников рынка и на соблюдение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике