От стартапа до компании, управляющей активами на $836 млрд
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Гендиректор AMG Шон Хили надеется, что ее управляющие будут не прочь «отведать собственную стряпню» – опробуют на себе инвестиционные продукты, которые предлагают клиентам. Сам он, поступая именно так, сделался очень богатым человеком. У Хили, как видно из отчетности, 264 880 акций AMG, которые по текущим котировкам стоят около $55 млн. Он получает и неплохое вознаграждение за труды: $13,9 млн в 2016 г. (данные за прошлый год пока недоступны) – $750 000 зарплата и бонус в $3,7 млн.
Стратегия AMG – вкладывать в небольшие специализированные управляющие компании – инвестбутики; обычно AMG приобретает 40–60%. Эти управляющие компании продолжают работать под своими брендами, а их партнеры сохраняют существенную долю в капитале.
Всю нашу встречу Хили пребывает в приподнятом настроении. Он вспоминает, как в ноябре 2017 г. отмечали 20-летие листинга AMG на Нью-Йоркской фондовой бирже. В честь события ему дали позвонить в колокол, открывающий торги.
Уроженец Калифорнии Хили и AMG, можно сказать, взрослели вместе. Компания основана в 1993 г., а через два года его, бывшего вице-президента по слияниям и поглощениям Goldman Sachs, пригласил туда фонд прямых инвестиций TA Associates. Фонд с самого начала инвестировал в AMG (созданную Уильямом Джеем Наттом, который до середины 2015 г. входил в совет директоров; Хили – его преемник на посту гендиректора с 2005 г. – «Ведомости»).
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