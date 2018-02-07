Финансовая группа БКС займется страхованием жизни

В конце 2017 г. инвестиционная компания БКС зарегистрировала «БКС Страхование жизни» Ярослав Чингаев для Ведомостей

Рынок страхования жизни, стремительно растущий из-за агрессивных продаж банками полисов инвестиционного страхования жизни, пополнился еще одним участником. Финансовая группа БКС намерена заняться страховым бизнесом, следует из ее пресс-релиза. В конце 2017 г. инвестиционная компания БКС зарегистрировала «БКС Страхование жизни» с уставным капиталом 350 млн руб., следует из ЕГРЮЛ. Компания входит в состав инвестиционно-страхового блока «БКС капитала». Гендиректором СК назначен Андрей Дроздов, возглавлявший цифровой бизнес в блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Документы на получение лицензии компания подаст в Банк России на следующей неделе, рассказал Дроздов. По его словам, страховая компания намерена предложить клиентам БКС и инвестиционное, и накопительное страхование жизни. При этом перспективным для себя направлением страховщик видит накопительное страхование жизни. Сейчас на него приходится около 10% рынка страхования, но через пять лет, по прогнозу Дроздова, доля достигнет 30%.

«Размер премии, которую компания планирует собрать по итогам первого года работы, пока не раскрываем. В течение 2018 г. будем продавать страховые продукты через сеть "БКС премьер" (50 офисов) и "БКС ультима" (4), а в 2019 г. подключим к продажам и банки-партнеры», – рассказывает он.

Сейчас БКС продает полисы страхования «РГС жизнь» и «Альянс жизнь», за что получает комиссию, добавил Дроздов. На вопрос о размере продаж их полисов и продолжении сотрудничества со сторонними страховщиками после запуска собственного он ответить не смог.

В декабре прошлого года стало известно, что интерес к страхованию жизни проявил Россельхозбанк – последний из госбанков, до сих пор не работавший на этом рынке. В январе Центробанк выдал его «дочке» «РСХБ-страхование жизни» лицензии на добровольное страхование жизни и добровольное личное страхование.

Страхование жизни остается «единственным значимым драйвером страхового рынка», отмечал в обзоре Центробанк. Во II квартале 2017 г. рентабельность собственных средств страховщиков жизни составила 69% против 19% в среднем у страховщиков. За девять месяцев прошлого года сборы по страхованию жизни выросли на 56,8% до 229,4 млрд руб., свидетельствуют данные Ассоциации страховщиков жизни. По итогам 2017 г. рынок страхования жизни превысит 300 млрд руб., прогнозировал директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук.

В 2018 г. премии по страхованию жизни вырастут на 30% до 430 млрд руб., причем в основном за счет того, что банки активно продают клиентам ИСЖ. За год ИСЖ прибавит 40% – до 320 млрд руб., полагает агентство «Эксперт РА».