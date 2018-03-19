Товарный знак «Открытие» остался у бывших владельцев группы
«Открытие холдинг» оценивает его стоимость в $1 млрд
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В прошлом году банк «ФК Открытие» попал в топ-50 самых дорогих российских брендов по версии Brand Finance
Максим Стулов / Ведомости
Банк «ФК Открытие» работает под товарным знаком, права на который ему не принадлежат – они зарегистрированы на его бывшего владельца, «Открытие холдинг», следует из реестра Роспатента. Это подтвердил представитель холдинга: «Все права на товарный знак, слово «Открытие», его начертание принадлежат холдингу».
Представитель «ФК Открытие» не ответил на запрос.
Сколько стоит «Открытие»
Стоимость товарного знака «с учетом узнаваемости бренда, вложений в рекламу и инфраструктуру, технологичного имиджа, охвата бренда, его международного статуса», по оценке холдинга, может составлять не менее $1 млрд.
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