Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4542 от 06.04.2018 под заголовком: Бесперспективная платежная система

Одна из крупнейших IT-компаний России подала в суд на Центробанк

«Ланит» оспаривает отказ ЦБ от договора на разработку перспективной платежной системы
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Одна из крупнейших IT-компаний, «Ланит», подала иск к Центробанку: тот отказался от договора с компанией, по которому та должна была разработать Перспективную платежную систему (ППС) для Банка России. «Ланит» требует признать отказ ЦБ от договора недействительным, говорится в картотеке арбитражных дел.

ЦБ предоставляет платежные услуги банкам и органам государственной власти. В 2014 г. регулятор задумал поменять платежную систему на новую, которую назвал «перспективной». Действующей платежной системе ЦБ уже более 25 лет, регулятор постепенно добавляет в нее различные сервисы, рассказывает сотрудник банка. Сейчас система многоуровневая, продолжает он, однако ЦБ захотел работать проще и вести счета всех банков в едином пространстве – это позволило бы ускорить и упростить расчеты.

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