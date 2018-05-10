Курс рубля растет на Московской бирже

Это связано с ростом цен на нефть после заявления Трампа о выходе США из «ядерной сделки» с Ираном

Рубль укрепляется из-за дорожающей нефти Андрей Гордеев / Ведомости

В четверг на торгах Московской биржи рубль начал укрепляться. На открытии торгов курс доллара упал на 63 коп. до 62,59 руб., курс евро – на 51 коп. до 74,5 руб. К 12.33 мск падение продолжилось – доллар подешевел на 98 коп. до 62,24 руб., евро – на 1,07 руб. до 73,93 руб.

Рубль укрепляется из-за дорожающей нефти: цены на нее растут из-за ситуации вокруг Ирана, объясняет аналитик УК «Альфа-капитал» Дарья Желаннова. Во вторник вечером президент США Дональд Трам заявил, что Штаты выходят из соглашения по иранской ядерной программе. Вашингтон намерен ввести санкции против Тегерана.

Со вторника стоимость барреля сорта Brent выросла на 3,61% до $77,55, Urals – на 5,37% до $75,51 (данные к 13.00 мск).

«Какие конкретно меры могут применить США, пока до конца непонятно, но, похоже, санкции в том числе затронут нефтяной сектор. И сейчас участники рынка закладывают в котировки премию за риск, поскольку непонятно, каким образом удастся договориться и будет ли заключено новое соглашение – позиция Ирана также звучит достаточно жестко», – говорит Желаннова. Однако вряд ли стоит ждать дальнейшего существенного укрепления рубля, говорит аналитик «БК Сбережения» Сергей Суверов. В последнее время курс рубля в значительной степени «отвязался» от нефти, кроме того, негативно будут влиять сезонное ухудшение текущего счета, покупки валюты Минфином и рост доллара по отношению к другим валютам, указывает он.