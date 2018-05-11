Доллар и евро подешевели на 1,5 рубля

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Вслед за ростом цен на нефть серьезно укрепился и рубль Евгений Разумный / Ведомости

В четверг на Московской бирже рубль значительно укрепился. Доллар и евро дешевели весь день: к закрытию торгов курс доллара опустился на 1,53 руб. до 61,69 руб., евро – на 1,48 руб. до 73,52 руб. Так сильно рубль за торговую сессию последний раз укреплялся в декабре 2016 г., указало Bloomberg.

Причина укрепления рубля – рост цен на нефть из-за ситуации вокруг Ирана, говорит аналитик УК «Альфа-капитал» Дарья Желаннова. Во вторник вечером президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из соглашения по иранской ядерной программе, а против Тегерана могут быть введены санкции. Со вторника стоимость барреля сорта Brent выросла на 3,58% до $77,07, Urals – на 5,45% до $76,6 (данные к 18.45 мск). Инвесторы допускают, что санкции могут затронуть и нефтяной сектор, указывает Желаннова, а потому закладывают премию за риск в котировки.