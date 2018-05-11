Облигации развивающихся рынков принесли убыток с начала года
Бонды в местной валюте перестали давать премию по сравнению с долларовыми
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Рост курса доллара и доходностей казначейских облигаций США ударил по развивающимся рынкам
Tsering Topgyal / AP
Значительный рост курса доллара в последний месяц подорвал привлекательность популярных прежде инвестиций на развивающихся рынках.
Облигации в местной валюте давали международным инвесторам повышенную доходность; кроме того, дополнительный доход в долларовом выражении можно было получить за счет укрепления валют развивающихся стран. Это делало вложения в такие инструменты более выгодными по сравнению с облигациями этих же стран, номинированными в долларах. Однако в последние недели спрэд между доходностями облигаций в местных валютах и в долларах сократился до нуля. В результате инвесторы не получают вознаграждения за принятие рисков, связанных с динамикой валютных курсов.
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