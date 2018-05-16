Это может быть следствием разрыва отношений с банками группы «ФК Открытие»

«Росгосстрах жизнь» впервые сократила премии Евгений Разумный / Ведомости

«Росгосстрах жизнь» в I квартале собрала 10 млрд руб. премий – на 16,8% меньше, чем в январе – марте 2017 г., когда сборы составили 12 млрд руб., следует из опубликованных во вторник данных Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Это первое падение – до сих пор один из крупнейших страховщиков жизни только увеличивал премии, отмечает сотрудник союза.

Сокращение сборов «Росгосстрах жизни» связано с серьезными изменениями, которые происходят на рынке: растут страховщики, которые появляются в банковских группах, объясняет гендиректор «РГС-жизни» Евгений Гуревич. «Компании, которые есть в банковских группах, будут расти опережающими темпами», - ожидает он.

Лидер рынка – «Сбербанк страхование жизни» в I квартале увеличил сборы на 76% – до 31,3 млрд руб. «Альфастрахование-жизнь» – на 39% до 13,2 млрд, она вышла на второе место, которое раньше занимала «РГС-жизнь».

Большая часть страхования жизни в последние годы приходится на инвестиционное страхование (ИСЖ), которое продается в основном через банки. ИСЖ – единственный драйвер роста не только страхования жизни, но и всего страхового рынка, отмечал Центробанк. В январе – марте сборы по страхованию жизни выросли на 46% до 101,3 млрд руб. При этом на ИСЖ пришлось 61,8% всех сборов, следует из данных ВСС.

У «Росгосстрах жизни» в январе – марте снизилось и количество новых клиентов, но не существенно, утверждает Гуревич. Он ожидает падения сборов и по итогам года.

Результат «Росгосстрах жизни» – следствие падения продаж полисов ИСЖ через банки, полагает Алексей Янин, аналитик «Эксперт РА» (8 мая агентство отозвало рейтинг у страховщика). «В декабре прошлого года мы негативно оценивали высокую зависимость компании от этого канала продаж: 65,6% взносов за 9 месяцев 2017 г. компания получила через кредитные организации», - отмечает Янин.

В I квартале подконтрольные ЦБ банки «ФК Открытие», «РГС банк», Бинбанк прекратили продавать полисы «РГС жизни». Представители банков и «Росгосстраха» тогда не объяснили причин. Прекращение сотрудничества с «ФК Открытие» никак не повлияло на сборы компании, заверил во вторник Гуревич, отметив, что «Росгосстрах жизнь» сильна в агентском канале и будет его наращивать.

Сократились сборы не только у «Росгосстрах жизни». У «Сив лайф» они в I квартале упали на 27%, у «Русский стандарт страхование» - на 17%, у СК «Благосостояние» - на 10,6%, по данным ВСС. «Ведомости» ожидают комментарии представителей перечисленных компаний.

Якорных партнеров в виде банков у страховщиков жизни становится все меньше, конкуренция усиливается и сейчас переход одного партнера «вызывает существенное влияние на бизнес страховой компании», говорит руководитель комитета ВСС по страхованию жизни Максим Чернин. Страховщики жизни очень зависимы от банков: доля продаж через кредитные организации достигает 90%, отмечает вице-президент ВСС Максим Данилов.