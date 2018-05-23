Barclays думает о слиянии с конкурентами

Акции Barclays подешевели на 0,9% в среду утром после сообщения Financial Times о переговорах, но к середине дня частично отыграли падение Dado Ruvic / Reuters

Barclays тайно рассматривает идею слияния с другими международными банками, в частности со Standard Chartered, рассказали знакомые с ситуацией люди. Но члены совета директоров Barclays рассматривают и другие варианты. Британский банк делает это, оказавшись под давлением фонда Sherborne инвестора-активиста Эдварда Брэмсона. Тот недавно приобрел 5,4%-ную долю в банке, став одним его крупнейших акционеров.

Председателя совета директоров Barclays Джона Макфарлейна заинтересовала идея слияния со Standard Chartered, по крайней мере, теоретически, а также ее поддерживает сэр Джерри Гримстоун, возглавляющий подразделение Barclays International, утверждают двое знакомых с ситуацией людей. Один из них говорит, что директора двух банков провели частную беседу, на которой обсудили потенциальную выгоду от сделки, но какого-либо официального или неофициального предложения не последовало.

«У Джона [Макфарлейна] есть реальная симпатия к Standard Chartered», - отмечает один из банкиров, участвующий в переговорах. Дело в том, что Макфарлейн ранее работал в Standard Chartered. Другой банкир так отзывается о возможной сделке: «Она стала бы логичным шагом, но я бы удивился, если бы из этого что-нибудь вышло».

Barclays и Standard Chartered отказались от комментариев.

Акции Barclays подешевели на 0,9% в среду утром после сообщения Financial Times о переговорах, но к середине дня частично отыграли падение. Акции Standard Chartered подорожали более чем на 2% на открытии торгов, но позже их котировки немного опустились.

Возможное слияние с Standard Chartered, чья рыночная капитализация составляет около 25 млрд фунтов ($33,6 млрд), - лишь один из рассматриваемых вариантов. Гендиректор Barclays Джес Стейли в мае встретился в Нью-Йорке с Брэмсоном, и тот сообщил ему, что по-прежнему обдумывает, какое стратегическое предложение сделать банку. По мнению хорошо знакомого с Брэмсоном человека, инвестор, вероятно, призовет Barclays вернуть акционерам часть капитала, сократив размер инвестбанковского подразделения, которое долго показывает неудовлетворительные результаты. Кроме того, Barclays рассматривает варианты с расширением своего бизнеса в Великобритании и «гипотетические объединения» с другими банками, включая Deutsche Bank, Credit Suisse и сингапурский DBS.

В совете директоров Barclays не было формального обсуждения возможного слияния с Standard Chartered, говорит один из источников. Он также отмечает, что менеджеры Barclays не вели какой-либо детальной работы по этому поводу. По словам одного из близких к банку людей, Barclays просто «сканировал горизонт», как это делают советы директоров всех банков на регулярной основе.

Как утверждает один из близких друзей Макфарлейна, тому непросто далось решение о сокращении бизнеса Barclays в Африке, которое было принято, скорее, чтобы укрепить баланс, а не из стратегических мотивов. Между тем Standard Chartered – один из немногих банков с сильным присутствием на континенте.

Кроме того, гендиректором объединенного банка мог бы стать руководитель Standard Chartered Билл Уинтерс, который занимал более высокий пост, чем Стейли, когда они оба работали в JPMorgan Chase. По словам высокопоставленных лиц из лондонского Сити, Стейли испортил свою репутацию скандалом с попыткой выявить информатора, поэтому в случае неудачных финансовых результатов его могут заменить в течение года.

Тем не менее мнения специалистов по поводу целесообразности слияния двух банков разделились. Один из ветеранов лондонского Сити «не уверен, что это даст большой синергетический эффект». Давний консультант Barclays считает, что для банка сделка «имеет смысл», учитывая большое число депозитов у Standard Chartered в Гонконге и Сингапуре. Но другой консультант Barclays предупреждает, что сделку было бы трудно заключить, поскольку регуляторы считают оба банка системно значимыми и предъявляют более жесткие требования к их капиталу. Также он говорит, что Barclays и Standard Chartered «по-прежнему не склонны к риску, поскольку у них до сих пор глубокие шрамы после финансового кризиса».

После того как Standard Chartered сделал неудачную попытку приобрести Royal Bank of Scotland в 1982 г., он сам регулярно назывался возможным объектом для поглощения. В 1986 г. ему едва удалось избежать поглощения со стороны Lloyds. Позже его еще несколько раз пытались приобрести конкуренты, в том числе Barclays. Сейчас крупнейшим акционером Standard Chartered с долей 16% является сингапурская инвесткомпания Temasek.

Перевел Алексей Невельский